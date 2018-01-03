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В Италии в результате ДТП сгорели шесть человек, в том числе дети

Киев • УНН

 • 14992 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. В Италии в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух грузовиков и легкового автомобиля погибли шесть человек. Об этом со ссылкой на издание ANSA передает УНН.

В Италии в результате ДТП сгорели шесть человек, в том числе дети

"Шесть человек, в том числе французская семья, погибли в аварии, которая произошла вдоль шоссе А21 между Брешией и Манербио", - сообщает издание.

По предварительной информации, легковой автомобиль, вероятно Kia, с французскими номерами врезался в бензовоз, после чего в "легковушку" врезался грузовик, перевозивший зерно.

"В результате столкновения, грузовик, перевозивший топливо, загорелся, в следствие чего 5 человек (двое детей и трое вырослых) - водитель и пассажиры легкового автомобиля, а также водитель зерновоза скончались на месте. Водитель бензовоза остался жив", - уточняет издание.

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На данный момент правоохранители устанавливают все детали произошедшего.

Напомним, в Киеве на повороте на Белогородку возле Житомирской трассы произошло пьяное дорожно-транспортное происшествие, участником которого стал, вероятно, судья из Белой Церкви.

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