В Італії у результаті ДТП згоріли шестеро людей, у тому числі діти
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. В Італії в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю двох вантажівок і легкового автомобіля загинули шестеро людей. Про це з посиланням на видання ANSA передає УНН.
"Шестеро людей, в тому числі французька сім'я, загинули в аварії, яка сталася уздовж шосе А21 між Брешією і Манербіо", - повідомляє видання.
За попередньою інформацією, легковий автомобіль, імовірно Kia, з французькими номерами вдарився в бензовоз, після чого в "легковик" врізалася вантажівка, що перевозила зерно.
"У результаті зіткнення, вантажівка, що перевозила паливо, загорілася, внаслідок чого 5 осіб (двоє дітей і троє дорослих) - водій і пасажири легкового автомобіля і водій зерновозу померли на місці. Водій бензовоза залишився живим", - уточнює видання.
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Наразі правоохоронці встановлюють усі деталі події.
Нагадаємо, у Києві на повороті на Білогородку біля Житомирської траси сталася п’яна дорожньо-транспортна пригода, учасником якої став, імовірно, суддя з Білої Церкви.