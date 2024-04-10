В Италии произошел взрыв на гидроэлектростанции - погибли по меньшей мере 3 человека

Под итальянским городом Болонья произошел взрыв на гидроэлектростанции. В результате погибли три человека, пятеро пострадали, пишет агентство ANSA, передает УНН. Еще четверо считаются пропавшими без вести.

Детали

В момент взрыва на объекте находилось 15 человек, по данным других СМИ - 12. Местные власти сообщили, что на гидроэлектростанции проводились работы, во время которых взорвалась турбина. Взрыв произошел на 8-м этаже, в результате обрушилось помещение этажом выше. Девятый этаж затопило. На месте работают карабинеры и около 60 пожарных.

На электростанции есть две производственные группы, пояснили власти муниципалитета. Одна из них отвечала за техническое обслуживание. 9 апреля планировалось провести испытания, но во время включения оборудования произошел взрыв. Причины выясняются. Прокуратура заверила, что начнет расследование после того, как будут найдены все пропавшие без вести.

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