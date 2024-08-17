В историческом дворце Сомерсет-хаус в центре Лондона произошел пожар

В центре британской столицы Лондона около сотни пожарных ликвидировали возгорание во дворце Сомерсет-хаус. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Детали

Отмечается, что первый сигнал о пожаре в здании в центре города поступил в 11:59. К тушению огня привлечены 15 пожарных машин. По словам пожарных, пламя охватило часть крыши здания. О причинах пожара информации нет.

В Сомерсет-хаусе заявили, что пожар возник в "небольшой части здания", весь персонал и посетители находятся в безопасности.

Как заявила помощница комиссара пожарной бригады Лондона Кили Фостер, старинность и оформление здания представляли проблему для тушения. Бригады будут оставаться на месте в течение ночи.

Справка

Сомерсет-хаус - бывший королевский дворец, в котором жила королева Елизавета I, когда была принцессой. Сегодня в этом здании размещена Галерея Курто, где собрана большая художественная коллекция картин времен периода от эпохи Возрождения до ХХ века.

У Туреччині евакуювали 3,5 тис. людей через лісові пожежі