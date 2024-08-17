В историческом дворце Сомерсет-хаус в центре Лондона произошел пожар
Киев • УНН
В Лондоне около 100 пожарных тушили возгорание крыши во дворце Сомерсет-хаус. Пожар возник в «небольшой части здания», персонал и посетители в безопасности, бригады останутся на месте в течение ночи.
В центре британской столицы Лондона около сотни пожарных ликвидировали возгорание во дворце Сомерсет-хаус. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.
Детали
Отмечается, что первый сигнал о пожаре в здании в центре города поступил в 11:59. К тушению огня привлечены 15 пожарных машин. По словам пожарных, пламя охватило часть крыши здания. О причинах пожара информации нет.
В Сомерсет-хаусе заявили, что пожар возник в "небольшой части здания", весь персонал и посетители находятся в безопасности.
Как заявила помощница комиссара пожарной бригады Лондона Кили Фостер, старинность и оформление здания представляли проблему для тушения. Бригады будут оставаться на месте в течение ночи.
Справка
Сомерсет-хаус - бывший королевский дворец, в котором жила королева Елизавета I, когда была принцессой. Сегодня в этом здании размещена Галерея Курто, где собрана большая художественная коллекция картин времен периода от эпохи Возрождения до ХХ века.
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