В Турции эвакуировали 3,5 тыс. человек из-за лесных пожаров

В Турции из-за масштабных лесных пожаров эвакуировали более 3,5 тысячи человек, а к тушению огня привлечено 90 единиц авиации и почти 5 тысяч спасателей, передает УНН со ссылкой на Анадолу.

В Турции из-за лесных пожаров эвакуировали более 3,5 тысячи человек. Как сообщили в Управлении по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD), в пяти провинциях страны - Измир, Айдын, Болу, Мугла и Маниса - было эвакуировано 3 583 человека в качестве меры предосторожности.

Все соответствующие службы неустанно работают над локализацией очагов пожаров, используя авиацию и наземные силы для тушения возгораний в разных регионах страны.

"В Измире, Айдыне, Болу, Мугле и Манисе к тушению пожара привлечено 90 единиц авиации, персонал численностью 4 717 человек и 1218 единиц наземной техники. В качестве меры предосторожности в безопасные районы эвакуированы 3 тысячи 583 граждан", - говорится в сообщении.

Министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмакли заявил, что под контроль взято 69 очагов возгорания, тогда как шесть еще остаются активными.

Напомним

Университет в Великобритании опубликовал первое в своем роде исследование о выбросах углерода в результате лесных пожаров, обнаружив, что лесные пожары в прошлом году вызвали 8,6 млрд тонн выбросов CO2.