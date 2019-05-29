В Испании арестовали экс-игроков "Реала" и президента "Уэски"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. В Испании произошло сразу несколько арестов, связанных с делом о договорных матчах, передает УНН со ссылкой на en.as.com.
В числе задержанных - бывшие игроки испанского ФК "Реал" Рауль Браво, Борха Фернандес (Вальядолид), а также футболисты Карлос Аранда, Самуэль Саис и Иньиго Лопес.
Также арестованы президент испанского ФК "Уэска" Агустин Ласаоса и глава медицинской службы клуба Хуан Карлос Галиндо.
Задержанные подозреваются в преступном сговоре и организации договорных матчей для обогащения на ставках.
Как сообщал УНН, в Украине, в 2018 году количество договорных матчей снизилось на 70%.
"Относительно прошлого года, в 2018-м на 70% снизилось количество проведения договорных матчей в Украине. С 90 до 34", - заявил президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Павелко.
Такому результату предшествовали активная работа УАФ совместно с правоохранительными органами Украины.
В уголовном деле МВД по факту организации договорных матчей сегодня насчитывается 57 эпизодов преступлений, 328 причастных лиц и 35 украинских футбольных клубов.
Кроме того, Нацполиция в рамках указанного уголовного производства вручила уже 11 подозрений.