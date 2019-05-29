В Іспанії заарештували екс-гравців "Реалу" і президента "Уески"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. В Іспанії сталося відразу кілька арештів, пов'язаних зі справою про договірні матчі, передає УНН з посиланням на en.as.com.
У числі затриманих - колишні гравці іспанського ФК "Реал" Рауль Браво, Борха Фернандес (Вальядолід), а також футболісти Карлос Аранда, Самуель Саис і Иньиго Лопес.
Також заарештовані президент іспанського ФК "Уеска" Агустін Ласаоса і глава медичної служби клубу Хуан Карлос Галиндо.
Затримані підозрюються в злочинній змові і організації договірних матчів для збагачення на ставках.
Як повідомляв УНН, в Україні, у 2018 році кількість договірних матчів знизилося на 70%.
"Щодо минулого року, у 2018-му на 70% знизилася кількість проведення договірних матчів в Україні. З 90 до 34", - заявив президент Української Асоціації футболу Андрій Павелко.
Такому результату передували активна робота УАФ спільно з правоохоронними органами України.
У кримінальній справі МВС за фактом організації договірних матчів сьогодні налічується 57 епізодів злочинів, 328 причетних осіб та 35 українських футбольних клубів.
Крім того, Нацполіція в рамках вказаної кримінальної виробництва вручила вже 11 підозр.