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Нацполіція про "договірні" матчі: уже вручено 11 підозр

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Упродовж року правоохоронці провели комплекс гласних та негласних слідчих заходів щодо документування злочинної "схеми" організації "договірних" футбольних матчів. За результатами заходів викрито та зібрано доказову базу відносно організаторів та учасників 5 злочинних груп. Про це розповіли у Департаменті економічного захисту Національної поліції України, передає УНН із посиланням на відповідний відеоматеріал.

Нацполіція про "договірні" матчі: уже вручено 11 підозр

"До складу злочинних груп увійшли президенти футбольних клубів, арбітри, тренери, суб'єкти господарської діяльності, громадяни України", - деталізували в НПУ.

В оприлюднених матеріалах йдеться про чотири зустрічі першої ліги, які відбулися у квітні 2018 року: "Миколаїв" - "Колос" (1:0), "Гірняк-Спорт" - "Черкаський Дніпро" (1:0), "Нафтовик" - "Балкани" (1:1), "Суми" - "Десна" (0:2).

"Наразі 11 фігурантам справи про футбольну корупцію повідомлено про підозру", - повідомили у НПУ.

Дані правоохоронців прокоментував президент Федерації футболу України Андрій Павелко. Нагадаємо, що саме Федерація три роки тому оголосила війну договірним матчам.

Президент ФФУ заявив, що річні напрацювання правоохоронців та Комітету арбітрів ФФУ принесли свої плоди.

"Були часи, коли нас звинувачували, що нічого не робиться. Виявляється, велися і спостереження, і прослушки, і наружки - дуже серйозні оперативні дії усіма співробітниками. Комітет арбітрів повністю сприяв масштабному розслідуванню, яке сьогодні призвело до вручення підозр. Це хороший "кейс" для багатьох європейських країн, де зараз така проблема є однією з ключових. Україна сьогодні показує у цьому приклад. Ми не закриваємо очі, не замовчуємо, а навпаки, розкриваємо", - сказав Павелко в інтерв'ю каналу "Футбол 1".

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