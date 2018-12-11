У Федерації футболу прозвітували про боротьбу із договірними матчами

У заході беруть участь представники ФІФА, УЄФА, федерацій футболу Словаччини, Польщі, Чехії, Литви, Латвії, Грузії, Азербайджану, а також Міністерства молоді та спорту України і правоохоронних органів нашої держави.

"Договірні матчі є головною загрозою сучасного футболу, оскільки руйнують ключову ідею й філософію цієї прекрасної гри — чесну спортивну боротьбу, якою захоплюються мільйони вболівальників в усьому світі, тому важливо, що цей форум зібрав спеціалістів, які мріють очистити футбол від такого ганебного явища", — зазначив президент ФФУ Андрій Павелко, відкриваючи форум.

Він нагадав, що ФФУ оголосила війну договірним матчам три роки тому.

"Усе почалося з розробленої нами й затвердженої Верховною Радою України законодавчої ініціативи, яка дозволила створити ефективний механізм виявлення фактів match fixing, визначила суб’єктів протидії корупційним правопорушенням у спорті і встановила відповідальність за корупційний вплив на результати змагань. Далі відбулося формування команди досвідчених спеціалістів, які ввійшли до складу Комітету з етики та чесної гри ФФУ, футбольної прокуратури, та налагодження тісної співпраці з правоохоронними органами.

Уперше в історії органи футбольного правосуддя ФФУ отримали доступ до матеріалів поліції про договірні матчі й офіційні докази, які можна використовувати у виявленні й розслідуванні договірних матчів", — розповів керівник ФФУ.

Крім того, три роки тому серед футболістів, арбітрів, власників і керівників клубів стартувала так звана інформаційна кампанія, додав Павелко. Вона сформувала коаліцію ФФУ проти договірних матчів, яка об’єднала кращих спеціалістів і людей футболу. Напрацювання коаліції допомогли правоохоронцям провести дві масштабні спецоперації з виявлення та обшуків підозрюваних в організації та участі в договірних матчах, каже Президент ФФУ.

"Ми чудово розуміємо, що це лише початок довгого шляху очищення футболу від корупції, яка його руйнує. Однак ми вже маємо серйозні позитивні результати. Наприклад, зараз органи футбольного правосуддя не акцентують увагу лише на одному окремому матчі, який потрапив під підозру, а розслідують одразу по 20—30 поєдинків, в яких були задіяні ті самі організатори чи учасники корупційних схем. Це значно спрощує хід слідства, економить час і дозволяє знайти комплексне вирішення проблеми", — додав Павелко.

Також, Президент Федерації схвально оцінив діяльність Комітету з етики та чесної гри ФФУ і Дитячо-юнацької футбольної ліги, які заблокували передачу статистики онлайн зі змагань клубів ліги, в яких беруть участь футболісти до 18-ти років.

"Це дуже важливий момент у рамках загальної стратегії боротьби з договірними матчами, оскільки це дозволяє локалізувати розростання пухлини договірних матчів на ранній стадії та захистити молоде покоління футболістів від цієї біди. Вдячний усім, хто допомагає нам у цій важливій місії! ФФУ готова до співпраці з усіма, хто, як і ми, мріє очистити футбол від договірних матчів і забезпечити новим поколінням гравців дійсно чесні й конкурентні умови для досягнення футбольних вершин", — резюмував Павелко.

Як писав УНН, УЄФА опублікував перелік кандидатів на вибори до членів Виконкому, що пройдуть у лютому наступного року.