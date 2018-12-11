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В Федерации футбола отчитались о борьбе с договорными матчами

Киев • УНН

 • 8861 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Сегодня в Доме футбола начал свою работу I Международный форум по противодействию договорным матчам, организованный Федерацией футбола Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.

В Федерации футбола отчитались о борьбе с договорными матчами

В мероприятии принимают участие представители ФИФА, УЕФА, федераций футбола Словакии, Польши, Чехии, Литвы, Латвии, Грузии, Азербайджана, а также Министерства молодежи и спорта Украины и правоохранительных органов нашего государства.

"Договорные матчи являются главной угрозой современного футбола, поскольку разрушают ключевую идею и философию этой прекрасной игры - честную спортивную борьбу, которой восхищаются миллионы болельщиков во всем мире, поэтому важно, что этот форум собрал специалистов, мечтающих очистить футбол от такого позорного явления", - отметил президент ФФУ Андрей Павелко, открывая форум.

Он напомнил, что ФФУ объявила войну договорным матчам три года назад.

"Все началось с разработанной нами и утвержденной Верховной Радой Украины законодательной инициативы, которая позволила создать эффективный механизм выявления фактов match fixing, определила субъектов противодействия коррупционным правонарушениям в спорте и установила ответственность за коррупционное влияние на результаты соревнований. Далее произошло формирование команды опытных специалистов, которые вошли в состав Комитета по этике и честной игре ФФУ, футбольной прокуратуры, и налаживание тесного сотрудничества с правоохранительными органами.

Впервые в истории органы футбольного правосудия ФФУ получили доступ к материалам полиции о договорных матчах и официальных доказательствах, которые можно использовать в выявлении и расследовании договорных матчей", - рассказал руководитель ФФУ.

Кроме того, три года назад среди футболистов, арбитров, владельцев и руководителей клубов стартовала так называемая информационная кампания, добавил Павелко. Она сформировала коалицию ФФУ против договорных матчей, которая объединила лучших специалистов и людей футбола. Наработки коалиции помогли правоохранителям провести две масштабные спецоперации по выявлению и обысках подозреваемых в организации и участии в договорных матчах, говорит Президент ФФУ.

"Мы прекрасно понимаем, что это только начало долгого пути очищения футбола от коррупции, которая его разрушает. Однако мы уже имеем серьезные положительные результаты. Например, сейчас органы футбольного правосудия не акцентируют внимание только на одном отдельном матче, который попал под подозрение, а расследуют сразу по 20-30 поединков, в которых были задействованы те же организаторы или участники коррупционных схем. Это значительно упрощает ход, экономит время и позволяет найти комплексное решение проблемы", - добавил Павелко.

Также Президент Федерации положительно оценил деятельность Комитета по этике и честной игре ФФУ и Детско-юношеской футбольной лиги, которые заблокировали передачу статистики онлайн с соревнований клубов лиги, в которых принимают участие футболисты до 18-ти лет.

"Это очень важный момент в рамках общей стратегии борьбы с договорными матчами, поскольку это позволяет локализовать разрастания опухоли договорных матчей на ранней стадии и защитить молодое поколение футболистов от этой беды. Благодарен всем, кто помогает нам в этой важной миссии! ФФУ готова к сотрудничеству со всеми, кто, как и мы, мечтает очистить футбол от договорных матчей и обеспечить новым поколениям игроков действительно честные и конкурентные условия для достижения футбольных вершин", - резюмировал Павелко.

Как писал УНН, УЕФА опубликовал список кандидатов на выборы в члены Исполкома, которые пройдут в феврале следующего года.

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