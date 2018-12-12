Нацполиция о "договорных" матче: уже вручено 11 подозрений
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В течение года правоохранители провели комплекс гласных и негласных следственных мероприятий по документированию преступной "схемы" организации "договорных" футбольных матчей. По результатам мероприятий разоблачены и собрана доказательная база в отношении организаторов и участников 5 преступных групп. Об этом рассказали в Департаменте экономической защиты Национальной полиции Украины, передает УНН со ссылкой на соответствующий видеоматериал.
"В состав преступных групп вошли президенты футбольных клубов, арбитры, тренеры, субъекты хозяйственной деятельности, граждане Украины", - детализировали в НПУ.
В обнародованных материалах речь идет о четырех встречи первой лиги, которые состоялись в апреле 2018: "Николаев" - "Колос" (1: 0), "Горняк-Спорт" - "Черкасский Днепр" (1: 0), "Нефтяник" - "Балканы" (1: 1), "Сумы" - "Десна" (0: 2).
"Сейчас 11 фигурантам дела о футбольной коррупции сообщено о подозрении", - сообщили в НПУ.
Данные правоохранителей прокомментировал президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко. Напомним, что именно Федерация три года назад объявила войну договорным матчам .
Президент ФФУ заявил, что годовые наработки правоохранителей и Комитета арбитров ФФУ принесли свои плоды.
"Было время, когда нас обвиняли, что ничего не делается. Оказывается, велись и наблюдения, и прослушки, и наружки - очень серьезные оперативные действия всеми сотрудниками. Комитет арбитров полностью способствовал масштабном расследованию, которое сегодня привело к вручению подозрений. Это хороший" кейс "для многих европейских стран, где такая проблема является одной из ключевых. Украина сегодня показывает в этом пример. Мы не закрываем глаза, не молчим, а наоборот, раскрываем", - сказал Павелко в интервью каналу "Футбол 1".