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В Испании вынесены приговоры по делу о "русской мафии"

В Испании вынесены приговоры по делу о "русской мафии"

Киев  •  УНН

 • 13921 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Национальная судебная палата Испании (НСПИ) вынесла в четверг, 30 мая, приговоры представителям так называемой “русской мафии” — 14 гражданам России, Грузии и Испании. Речь идет о конечной фазу нашумевшей в свое время дела под кодовым названием “Оса”, начатой еще в 2005 году. Однако, как заявил DW представитель НСПИ, само дело пока не считается полностью завершенной, поскольку главный обвиняемый — Тариэл Ониани, по кличке “Таро”, до сих пор не ответил перед судом за деяния, совершенные в Испании, передает УНН.

Все началось с арестов в июне 2005 года в Испании выходцев из бывшего СССР и их испанских сообщников. В один день были арестованы 28 человек. Их обвиняли в “отмывании капиталов в составе преступной организации”. В операции “Оса”, как писала испанская пресса, было задействовано 400 полицейских. Они наложили арест на 800 банковских счетов задержанных, на их многочисленные дома и на 42 автомобиля.

Операцию испанцы разрабатывали при содействии силовых структур Германии, Франции, Великобритании, Израиля и России. Как следует из материалов следствия, арестованные создали в стране сеть финансовых и строительных компаний, ресторанов и баров с целью “отмывания” денег, полученных на территории бывшего Союза “от игорного бизнеса, вымогательства и похищения людей”.

Представитель НСПИ напомнил, что в 2005 году Таро удалось избежать ареста — он исчез буквально за несколько часов до начала операции “Оса”. Испанцы подозревают, что этот деятель имел “своего человека” в полиции, и предупредила его об опасности. Отъезд был настолько поспешным, что Ониани даже не успел забрать свою 12-летнюю дочь, которая попала под опеку социальных служб Испании.

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Между тем, как известно из российских источников, в 2009 году Ониани был арестован в РФ и приговорен к 10 годам тюрьмы за похищение бизнесмена. В 2011 году он на короткое время был отправлен в Испанию по просьбе испанской стороны — для проведения следственных мероприятий в рамках дела “Оса”.

В апреле 2019 года Таро отбыл срок и был освобожден из колонии в Оренбургской области, но вскоре снова был арестован — в связи с рассмотрением вопроса о его экстрадиции по запросу Испании.

Всех подозреваемых испанский суд приговорил к лишению свободы на срок от трех до шести месяцев. Однако никто из них не будет заключен под стражу, поскольку в свое время они отбыли эти сроки в ходе предварительного заключения после ареста. Судьи, по словам представителя НСПИ, учли, что процесс “слишком затянулся”, и вынесли “мягкие приговоры”, хотя прокуратура требовала для подсудимых от шести до восьми лет тюрьмы. Что касается Ониани, то его, как и раньше, ждет в Испании восемь лет лишения свободы.

В апреле 2018 года УНН сообщал, что в Испании задержали одного из лидеров “русской мафии”.

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