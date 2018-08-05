В Іспанії затримано одного з лідерів російської мафії - ЗМІ

У місті Марбелья на півдні Іспанії затримано трьох кримінальних авторитетів з країн колишнього СРСР.



Затримання відбулося, коли лідери мафіозних угруповань обговорювали плани вбивства одного з членів ворожого клану. На опублікованому поліцією відео можна побачити, як правоохоронці вриваються в кафе, де знаходяться розшукувані.



Затриманих взято під варту, їм закидають замах на вбивство, фальсифікацію документів і членство в злочинній організації. Серед учасників "сходки" були два представники грузинських кланів, які в останні роки координували дії вихідців з РФ, вказує поліція. При цьому один із затриманих, за її даними, вважається третьою за значимістю людиною в російської мафії.

Передбачається, що затримані мали намір відтворити кримінальну структуру, яка була ліквідована в червні 2017 року. Тоді правоохоронці заарештували 129 підозрюваних, проте вже в липні знову почалося розслідування, так як в Марбельї були виявлені сліди одного з кримінальних авторитетів, який керував ліквідованим в червні угрупованням з Литви. Йдеться про "одного з найважливіших "злодіїв в законі" в Європі", зазначає поліція. В ході розслідування з'ясувалося, що, крім поділу території, злочинці планували вбивство видного члена конкуруючого клану, який хотів оселитися в Іспанії.



Нагадаємо, в Кіровоградській області відбулася "сходка" так званих кримінальних авторитетів Кіровоградської області, яких затримала поліція.