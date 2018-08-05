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В Испании задержан один из лидеров русской мафии - СМИ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 августа. УНН. На юге Испании задержаны три криминальных авторитета, в том числе два представителя грузинских кланов. Им вменяют покушение на убийство и фальсификацию документов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

В городе Марбелья на юге Испании задержаны трое криминальных авторитетов из стран бывшего СССР.

Задержание произошло, когда лидеры мафиозных группировок обсуждали планы убийства одного из членов враждебного клана. На опубликованном полицией видео можно увидеть, как правоохранители врываются в кафе, где находятся разыскиваемые.

Задержанные взяты под стражу, им вменяют покушение на убийство, фальсификацию документов и членство в преступной организации. Среди участников "сходки" были два представителя грузинских кланов, которые в последние годы координировали действия выходцев из РФ, указывает полиция. При этом один из задержанных, по ее данным, считался третьим по значимости человеком в русской мафии.

Предполагается, что задержанные намеревались воссоздать криминальную структуру, которая была ликвидирована в июне 2017 года. Тогда стражи порядка арестовали 129 подозреваемых, однако уже в июле снова началось расследование, так как в Марбелье были обнаружены следы одного из криминальных авторитетов, руководящего ликвидированной в июне группировкой из Литвы. Речь идет об "одном из самых важных "воров в законе" в Европе", отмечает полиция. В ходе расследования выяснилось, что, помимо разделения территории, преступники планировали убийство видного члена конкурирующего клана, который хотел поселиться в Испании.

Напомним, в Кировоградской области состоялась "сходка" так называемых криминальных авторитетов Кировоградской области, которых задержала полиция.

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