Українець затриманий в Іспанії за підозрою у зв'язках із "російською мафією"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. В Іспанії в результаті спецоперації затримані щонайменше семеро людей, зокрема шість росіян і українець за підозрою у відмиванні грошей і зв’язках з мафією, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Арешти відбулися в Салоу, Камбрілсі і Таррагоне, а також в офісі юридичної фірми в передмісті Барселони Оспіталет-де-Льобрегат.
Всі затримані підозрюються у відмиванні грошей “тамбовським” злочинним угрупованням, разом з ними був затриманий іспанець, який надавав юридичні послуги.
Двоє затриманих росіян, за даними поліції, “займалися підготовкою інфраструктури” для відмивання грошей і мали тісні зв’язки в керівництві “Єдиної Росії”: члени партії були їх частими гостями в Іспанії. Вони керували операціями своїх підлеглих з Таррагони (місто в автономній області Каталонія).
Поліція також повідомляє, що в рамках справи накладено арешт на 192 об’єкти нерухомості в Реусе, Салоу і Камбрілсі, а також на рахунки, на яких сукупно було 64 млн євро.
Посольство Росії в Мадриді підтвердило факт арештів: дипломати заявили, що “з’ясовують обставини” інциденту.
Влада Іспанії вже кілька років розслідує справу “російської мафії”. У 2008 році в рамках цієї справи на Мальорці був заарештований Геннадій Петров: його слідство вважає лідером “тамбовського” угруповання.
Іспанська поліція вважає, що очолювана Г.Петровим група з 1996 року займалися в Іспанії легалізацією коштів, отриманих від злочинної діяльності, зокрема, від торгівлі кокаїном.