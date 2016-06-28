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Українець затриманий в Іспанії за підозрою у зв'язках із "російською мафією"

Українець затриманий в Іспанії за підозрою у зв'язках із "російською мафією"

Київ • УНН

 • 9442 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. В Іспанії в результаті спецоперації затримані щонайменше семеро людей, зокрема шість росіян і українець за підозрою у відмиванні грошей і зв’язках з мафією, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Арешти відбулися в Салоу, Камбрілсі і Таррагоне, а також в офісі юридичної фірми в передмісті Барселони Оспіталет-де-Льобрегат.

Всі затримані підозрюються у відмиванні грошей “тамбовським” злочинним угрупованням, разом з ними був затриманий іспанець, який надавав юридичні послуги.

Двоє затриманих росіян, за даними поліції, “займалися підготовкою інфраструктури” для відмивання грошей і мали тісні зв’язки в керівництві “Єдиної Росії”: члени партії були їх частими гостями в Іспанії. Вони керували операціями своїх підлеглих з Таррагони (місто в автономній області Каталонія).

Поліція також повідомляє, що в рамках справи накладено арешт на 192 об’єкти нерухомості в Реусе, Салоу і Камбрілсі, а також на рахунки, на яких сукупно було 64 млн євро.

Посольство Росії в Мадриді підтвердило факт арештів: дипломати заявили, що “з’ясовують обставини” інциденту.

Влада Іспанії вже кілька років розслідує справу “російської мафії”. У 2008 році в рамках цієї справи на Мальорці був заарештований Геннадій Петров: його слідство вважає лідером “тамбовського” угруповання.

Іспанська поліція вважає, що очолювана Г.Петровим група з 1996 року займалися в Іспанії легалізацією коштів, отриманих від злочинної діяльності, зокрема, від торгівлі кокаїном.

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