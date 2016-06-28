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Украинец задержан в Испании по подозрению в связях с русской мафией

Украинец задержан в Испании по подозрению в связях с русской мафией

Киев • УНН

 • 9442 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. В Испании в результате спецоперации задержаны по меньшей мере семь человек, в том числе шесть россиян и украинец по подозрению в отмывании денег и связях с мафией, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Аресты произошли в Салоу, Камбрилсе и Таррагоне, а также в офисе юридической фирмы в пригороде Барселоны Оспиталет-де-Льобрегат.

Все задержанные подозреваются в отмывании денег "тамбовской" преступной группировкой, вместе с ними был задержан испанец, который оказывал юридические услуги.

Двое задержанных россиян, по данным полиции, "занимались подготовкой инфраструктуры" для отмывания денег и имели тесные связи в руководстве "Единой России": члены партии были их частыми гостями в Испании. Они руководили операциями своих подчиненных из Таррагоны (город в автономной области Каталония).

Полиция также сообщает, что в рамках дела наложен арест на 192 объектов недвижимости в Реусе, Салоу и Камбрилсе, а также на счета, на которых совокупно было 64 млн евро.

Посольство России в Мадриде подтвердило факт арестов: дипломаты заявили, что "выясняют обстоятельства" инцидента.

Власти Испании уже несколько лет расследуют дело "русской мафии". В 2008 году в рамках этого дела на Мальорке был арестован Геннадий Петров: его следствие считает лидером "тамбовской" группировки.

Испанская полиция считает, что возглавляемая Г.Петровым группа с 1996 года занимались в Испании легализацией средств, полученных от преступной деятельности, в частности, от торговли кокаином.

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