В Іспанії винесено вироки у справі про "російську мафію"

Все почалося з арештів в червні 2005 року в Іспанії вихідців з колишнього СРСР і їхніх іспанських спільників. В один день було заарештовано 28 осіб. Їх звинувачували у “відмиванні капіталів у складі злочинної організації”. В операції “Оса”, як писала іспанська преса, було задіяно 400 поліцейських. Вони наклали арешт на 800 банківських рахунків затриманих, на їхні численні будинки і на 42 автомобілі.

Операцію іспанці розробляли за сприяння силових структур Німеччини, Франції, Великобританії, Ізраїлю і Росії. Як випливає з матеріалів слідства, заарештовані створили в країні мережу фінансових і будівельних компаній, ресторанів і барів з метою “відмивання” грошей, отриманих на території колишнього Союзу “від грального бізнесу, вимагання та викрадення людей”.

Представник НСПІ нагадав, що у 2005 році Таро вдалося уникнути арешту — він зник буквально за кілька годин до початку операції “Оса”. Іспанці підозрюють, що цей діяч мав “свою людину” в поліції, яка і попередила його про небезпеку. Від’їзд був настільки поспішним, що Оніані навіть не встиг забрати свою 12-річну дочку, яка потрапила під опіку соціальних служб Іспанії.

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Тим часом, як відомо з російських джерел, у 2009 році Оніані був заарештований в РФ і засуджений до 10 років в’язниці за викрадення бізнесмена. У 2011 році він на короткий час був відправлений до Іспанії на прохання іспанської сторони — для проведення слідчих заходів в рамках справи “Оса”.

У квітні 2019 року Таро відбув термін і був звільнений з колонії в Оренбурзькій області, але незабаром знову був заарештований — у зв’язку с розглядом питання про його екстрадицію за запитом Іспанії.

Всіх підозрюваних іспанський суд засудив до позбавлення волі на термін від трьох до шести місяців. Однак ніхто з них не буде поміщений під варту, оскільки свого часу вони відбули ці терміни в ході попереднього ув’язнення після арешту. Судді, за словами представника НСПІ, врахували, що процес “занадто затягнувся”, і винесли “м’які вироки”, хоча прокуратура вимагала для підсудних від шести до восьми років в’язниці. Що стосується Оніані, то його, як і раніше, чекає в Іспанії вісім років позбавлення волі.

У квітні 2018 року УНН повідомляв, що в Іспанії затримали одного з лідерів “російської мафії”.