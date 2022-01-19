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В Испании умер старейший мужчина в мире

В Испании умер старейший мужчина в мире

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 января. УНН. В испанском Леоне в 112 лет умер старейший мужчина в мире. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Книги рекордов Гиннеса.

Детали

Испанец Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия родился 11 февраля 1909 года, он прожил 112 лет и 341 день.

Мужчину занесли в Книгу рекордов Гиннеса 10 сентября 2021 года, когда ему было 112 лет и 211 дней. Это произошло после того, как в таком же возрасте умер пуэрториканец Эмилио Флорес.

Добавим

У Сатурнино был низкий рост — 1,5 м. Из-за этого его не приняли в армию, и он избежал участия в испанской гражданской войне 1936 года.

Мужчина занимался сапожничеством и играл за местную футбольную команду Puente Castro.

Свое долголетие испанец объяснял тем, что никого не обижал.

Рекордсмен вырастил восьмерых детей, трое из них уже умерли. На момент смерти у мужчины также было 14 внуков и 22 правнука.

Напомним

В декабре 2021 года умерла старейшая жительница Китая Алимихан Сеити, ей было 135 лет.

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