В Испании умер старейший мужчина в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В испанском Леоне в 112 лет умер старейший мужчина в мире. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Книги рекордов Гиннеса.
Детали
Испанец Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия родился 11 февраля 1909 года, он прожил 112 лет и 341 день.
Мужчину занесли в Книгу рекордов Гиннеса 10 сентября 2021 года, когда ему было 112 лет и 211 дней. Это произошло после того, как в таком же возрасте умер пуэрториканец Эмилио Флорес.
Добавим
У Сатурнино был низкий рост — 1,5 м. Из-за этого его не приняли в армию, и он избежал участия в испанской гражданской войне 1936 года.
Мужчина занимался сапожничеством и играл за местную футбольную команду Puente Castro.
Свое долголетие испанец объяснял тем, что никого не обижал.
Рекордсмен вырастил восьмерых детей, трое из них уже умерли. На момент смерти у мужчины также было 14 внуков и 22 правнука.
Напомним
В декабре 2021 года умерла старейшая жительница Китая Алимихан Сеити, ей было 135 лет.