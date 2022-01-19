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Шахед-136

В Іспанії помер найстарший чоловік у світі

В Іспанії помер найстарший чоловік у світі

Київ • УНН

 • 22492 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. В іспанському Леоні у 112 років помер найстарший чоловік у світі. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт Книги рекордів Гіннеса.

Деталі

Іспанець Сатурніно де ла Фуенте Гарсія народився 11 лютого 1909 року, він прожив 112 років та 341 день. 

Чоловіка занесли до Книги рекордів Гіннеса 10 вересня 2021 року, коли йому було 112 років і 211 днів. Це сталося після того, як у такому самому віці помер пуерториканець Еміліо Флорес.

Додамо

Сатурніно був низького зросту — 1,5 м. Через це його не взяли в армію, і він уникнув участі в іспанській громадянській війні 1936 року.

Чоловік займався чоботарством та грав за місцеву футбольну команду Puente Castro.

Своє довголіття іспанець пояснював тим, що нікого не ображав.

Рекордсмен виростив вісьмох дітей, троє з них вже померли. На момент смерті у чоловіка також було 14 онуків та 22 правнуки.

Нагадаємо

У грудні 2021 року померла найстаріша жителька Китаю Аліміхан Сеїті, їй було 135 років.

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