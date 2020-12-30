В Испании полиция наткнулась на "музей" нацизма
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Испании во время операции по задержанию банды, занимающейся незаконной торговлей оружием, в южном регионе страны Коста-дель-Соль сотрудники правоохранительных органов наткнулись на своеобразный "музей", в котором были собраны многочисленные предметы времен национал-социализма, в том числе оружие, военная форма, нацистские флаги и ордена, а также портреты Гитлера, сообщает пресс-служба жандармерии во вторник, 29 декабря, передает УНН.
Указывается, что членами банды были один британец и два немца, один из которых ранее замечен в связях с правыми экстремистами, и был владельцем нацистской “коллекции”. Другой гражданин ФРГ, как сообщили испанским коллегам в немецком Федеральном ведомстве по уголовным делам, разыскивается на родине по делу про незаконный оружейный склад под Ганновером. В Испании он проживал, выдавая себя за обычного пенсионера.
Всем трем задержанным предъявлены обвинения в организации преступной группировки, незаконной торговли оружием, боеприпасами и наркотиками, а также подделке документов.
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Как сообщает пресс-службу испанской Гражданской гвардии, в целом на незаконном оружейном складе в Малаге, которым владела банда, хранились 121 пистолет, 22 винтовки, 8 автоматов, 9976 патронов различных калибров, 8 глушителей, 273 магазинов и даже одна противотанковая граната, начиненная полтора килограммами взрывчатки .
По данным правоохранителей, преступники покупали в Восточной Европе пришедшее в негодность оружие, а потом восстанавливали его в собственной мастерской и продавали наркоторговцам. Расследование по этому делу началось в прошлом году, после того как в конфликтах между двумя соперниками наркокартелями стали использоваться все более опасные виды оружия.
Напомним, под Парижем неизвестные осквернили свастикой десятки могил.
Intervenido un arsenal de armas que surtía a los narcotraficantes de Costa del Sol y Campo de Gibraltar. De las 160 armas hay 30 fusiles de asalto y subfusiles, además de casi 10.000 cartuchos, 270 cargadores y hasta una granada con explosivo militar. https://t.co/VQF4O9C0Pv pic.twitter.com/9×64r99Dlt— Guardia Civil (@guardiacivil) December 29, 2020