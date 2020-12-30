В РФ засудили жінку на 15 років за шпигунство на користь Молдови

Карину Цуркан затримали влітку 2018 року і пред’явили звинувачення в шпигунстві. За версією слідства, спецслужби Молдови завербували Цуркан в 2004 році, і вона негласно співробітничала з молдовською Службою інформації та безпеки. Цуркан нібито мала оперативний псевдонім і увесь час отримувала винагороду у великому розмірі. У 2015-му жінка нібито передала молдовським спецслужбам документ, що стосується “окремих аспектів дій” російських енергетичних компаній в рамках міжнародних проєктів. Судовий процес щодо Цуркан проходив у закритому режимі, матеріали кримінальної справи були засекречені.

Сама Цуркан та її захист вважають звинувачення сфабрикованим. Жінка не визнала свою провину. В інтерв’ю онлайн-виданню “Медуза” в серпні 2018 року колишня топменеджерка заявила, що не мала доступу до державної таємниці.

Нагадаємо, З США на тлі підозр у шпигунстві втекли понад тисяча китайських дослідників.