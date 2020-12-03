З США на тлі підозр у шпигунстві втекли понад тисяча китайських дослідників
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. На тлі порушення низки кримінальних справ про промислове і технологічне шпигунство понад тисяча китайських дослідників покинули США. Про це з посиланням на джерела в службах безпеки США пише “Голос Америки”, передає УНН.
Начальник відділу національної безпеки Міністерства юстиції Джон Демерс розповів, що китайські дослідники покинули країну, коли Мін’юст порушив кілька кримінальних справ стосовно китайських агентів за підозрою в промисловому і технологічному шпигунстві.
Додається, що дослідники, яких підозрюють у зв’язках з Народно-визвольною армією Китаю, втекли з США після того, як ФБР провело допити в 20 містах, а Держдепартамент в липні закрив китайське консульство в Х’юстоні.
Начальник відділу контррозвідки апарату Директора національної розвідки США Вільям Еваніна повідомив, що співробітники майбутньої адміністрації обраного президента Джо Байдена і близькі до його команді люди вже стали мішенню китайських агентів.
Як повідомляв УНН, на другому засіданні очільників МЗС НАТО обговорили зміну світового балансу сил та зростання військового потенціалу Китаю з азіатсько-тихоокеанськими партнерами Альянсу та ЄС.