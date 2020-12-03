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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 36889 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 56952 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 69903 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 83247 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 111342 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 113517 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 125756 просмотра

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Из США на фоне подозрений в шпионаже сбежали более тысячи китайских исследователей

Из США на фоне подозрений в шпионаже сбежали более тысячи китайских исследователей

Киев  •  УНН

 • 13054 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. На фоне возбуждения ряда уголовных дел о промышленном и технологическом шпионаже более тысячи китайских исследователей покинули США. Об этом со ссылкой на источники в службах безопасности США пишет “Голос Америки”, передает УНН.

Начальник отдела национальной безопасности Министерства юстиции Джон Демерс рассказал, что китайские исследователи покинули страну, когда Минюст открыл несколько уголовных дел в отношении китайских агентов по подозрению в промышленном и технологическом шпионаже.

Добавляется, что исследователи, которых подозревают в связях с Народно-освободительной армией Китая, бежали из США после того, как ФБР провело допросы в 20 городах, а Госдепартамент в июле закрыл китайское консульство в Хьюстоне.

Начальник отдела контрразведки аппарата директора национальной разведки США Уильям Эванина сообщил, что сотрудники будущей администрации избранного президента Джо Байдена и близкие к его команде люди уже стали мишенью китайских агентов.

Как сообщал УНН, на втором заседании руководителей МИД НАТО обсудили изменение мирового баланса сил и рост военного потенциала Китая с азиатско-тихоокеанскими партнерами Альянса и ЕС.

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