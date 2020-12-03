Китай не поділяє цінностей НАТО та знущається над іншими країнами — Столтенберг

“Китай не є противником НАТО. Зрозуміло, що зростання Китаю може надати нові можливості. Наприклад, щодо торгівлі та участі у глобальних питаннях, таких як контроль над озброєннями та зміна клімату, але є й проблеми. Китай має другий за величиною оборонний бюджет у світі і інвестує значні кошти в нові можливості, і Китай не поділяє наших цінностей”, — заявив Столтенберг.

За його словами, такою поведінкою Китай “підриває права людини” та “знущається над іншими країнами”.

“Спільнота демократичних однодумців повинна працювати разом, тому що ми маємо спільний інтерес захищати наші спільні цінності: підвищення стійкості наших суспільств, економік та установ і дотримання порядку, заснованого на правилах. На цьому міністерському рівні ми домовились про всебічну доповідь про Китай, яка оцінить військовий розвиток Китаю, зростаюча активність у нашому районі та наслідки для стійкості НАТО, у тому числі, коли справа стосується нових технологій та нашої критичної інфраструктури”, — розповів генсек НАТО.

Зазначається, що питання Китаю обговорили з Австралією, Японією, Новою Зеландією та Південною Кореєю, а також з Фінляндією, Швецією та Верховним представником Європейського Союзу.

Як повідомляв УНН, в НАТО стурбовані діями Росії по відношенню до країн-сусідів, та підтримують територіальну цілісність України, Білорусі, Грузії та Молдови. Під час другого засідання міністрів закордонних справ країн НАТО в Альянсі розглянули ситуацію з безпекою в Чорноморському регіоні.