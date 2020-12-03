На агресію Росії НАТО відповідає навчаннями в Чорноморському регіоні — Столтенберг

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. У другому засіданні очільників МЗС НАТО взяли участь міністри закордонних справ Грузії та України. Про це за підсумками перемовин розповів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає УНН.

“Ми розглянули ситуацію з безпекою в Чорноморському регіоні, яка має стратегічне значення. Росія продовжує порушувати суверенітет та територіальну цілісність Грузії та України, продовжує своє військове нарощування в Криму, і дедалі частіше розгортає сили в Чорноморському регіоні. НАТО відповідає шляхом посилення нашої присутності на суші, в морі та в повітрі”, — заявив Столтенберг.

Він нагадав, що минулого тижня літаки НАТО тренувались у Чорному морі разом із есмінцем ВМС США “Дональдом Куком”.

“Грузія та Україна є цінними партнерами НАТО, хто робить важливий внесок у наші місії. Сьогодні ми підтвердили свою підтримку територіальної цілісності та суверенітету Грузії та України. Ми обговорили їх програми реформ, і ми посилюємо нашу практичну підтримку. Мені приємно, що члени Альянсу та Грузії схвалили оновлений пакет НАТО-Грузія — посилення нашої політичної підтримки. Міністри домовились про подальші кроки для покращення нашого ситуативного обізнаності в регіоні та зміцнення нашого діалогу з обома партнерами”, — зазначив генсек НАТО.

Як повідомляв УНН, в НАТО стурбовані діями Росії по відношенню до країн-сусідів, та підтримують територіальну цілісність України, Білорусі, Грузії та Молдови.

Українські Національні Новини

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