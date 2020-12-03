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На агрессию России НАТО отвечает учениями в Черноморском регионе — Столтенберг

На агрессию России НАТО отвечает учениями в Черноморском регионе — Столтенберг

Киев  •  УНН

 • 16525 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Во втором заседании руководителей МИД НАТО приняли участие министры иностранных дел Грузии и Украины. Об этом по итогам переговоров рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает УНН.

“Мы рассмотрели ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе, которая имеет стратегическое значение. Россия продолжает нарушать суверенитет и территориальную целостность Грузии и Украины, продолжает свое военное наращивание в Крыму, и все чаще разворачивает силы в Черноморском регионе. НАТО отвечает путем усиления нашего присутствия на суше, в море и в воздухе”, — заявил Столтенберг.

Он напомнил, что на прошлой неделе самолеты НАТО тренировались в Черном море вместе с эсминцем ВМС США “Дональдом Куком”.

“Грузия и Украина являются ценными партнерами НАТО, кто делает важный вклад в наши миссии. Сегодня мы подтвердили свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии и Украины. Мы обсудили их программы реформ, и мы усиливаем нашу практическую поддержку. Мне приятно, что члены Альянса и Грузии одобрили обновленный пакет НАТО-Грузия — усиление нашей политической поддержки. Министры договорились о дальнейших шагах для улучшения нашей ситуативной осведомленности в регионе и укреплении нашего диалога с обоими партнерами”, — отметил генсек НАТО.

Как сообщал УНН, в НАТО обеспокоены действиями России по отношению к странам-соседям, и поддерживают территориальную целостность Украины, Беларуси, Грузии и Молдовы.

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