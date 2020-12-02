Американський ракетний есмінець Donald Cook покидає Чорне море

“USS Donald Cook починає південний транзит в Середземне море після успішного патрулювання на Чорному морі в підтримку союзників і партнерів по НАТО”, — сказано в повідомленні.

Відзначається, що корабель увійшов у Чорне море 23 листопада і провів навчання протиповітряної оборони з союзниками по НАТО Болгарією, Канадою та Румунією.

Як повідомляв УНН, цього разу транзит Donald Cook свій через протоку в Чорне море є 7-м разом, коли цей військовий корабель ВМС США знаходиться в Чорноморському регіоні.