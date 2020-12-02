Американский ракетный эсминец Donald Cook покидает Черное море
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Ракетный эсминец ВМС США Donald Cook в среду начал переход из Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба командования Шестого флота ВМС США, передает УНН.
“USS Donald Cook начинает южный транзит в Средиземное море после успешного патрулирования на Черном море в поддержку союзников и партнеров по НАТО”, — сказано в сообщении.
Отмечается, что корабль вошел в Черное море 23 ноября и провел учения противовоздушной обороны с союзниками по НАТО Болгарией, Канадой и Румынией.
Как сообщал УНН, в этот раз транзит Donald Cook свой через пролив в Черное море является 7-м разом, когда этот военный корабль ВМС США находится в Черноморском регионе.