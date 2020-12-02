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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 77718 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100574 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116771 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151792 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199698 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195345 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 283032 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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Американский ракетный эсминец Donald Cook покидает Черное море

Американский ракетный эсминец Donald Cook покидает Черное море

Киев  •  УНН

 • 13555 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Ракетный эсминец ВМС США Donald Cook в среду начал переход из Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба командования Шестого флота ВМС США, передает УНН.

“USS Donald Cook начинает южный транзит в Средиземное море после успешного патрулирования на Черном море в поддержку союзников и партнеров по НАТО”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что корабль вошел в Черное море 23 ноября и провел учения противовоздушной обороны с союзниками по НАТО Болгарией, Канадой и Румынией.

Как сообщал УНН, в этот раз транзит Donald Cook свой через пролив в Черное море является 7-м разом, когда этот военный корабль ВМС США находится в Черноморском регионе.

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