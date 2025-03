Американський ракетний есмінець направляється у Чорне море

“USS Donald Cook DDG 75 почав свій транзит через протоку в Чорне море, що є 7-м разом, коли військовий корабель ВМС США знаходиться в Чорноморському регіоні. Кораблі ВМС США регулярно патрулюють ці води в підтримку наших союзників і партнерів по НАТО Туреччини, України, Болгарії, Румунії та Грузії”, - сказано в повідомленні.

Додамо, у січні 2019 року у Чорне море також заходив американський есмінець Donald Cook.

Як повідомляв УНН, минулого тижня в Чорному морі увійшли три кораблі ВМС Єгипту для проведення спільних навчань з Чорноморським флотом РФ.

Відзначимо, єгипетські ВМС направляють бойові кораблі в Чорне море вперше.

BREAKING: #USSDonaldCook DDG 75 began their straits transit into the #BlackSea, marking the 7th time a @USNavy warship has been in the Black Sea Region. #USNavy ships regularly patrol in these waters in support of our @NATO Allies & partners!#PowerForPeace pic.twitter.com/8QMEWoL2V0

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) November 23, 2020