Окупаційна влада Криму попереджає про ризик розповсюдження мазуту на Одещину

Призначений рф голова окупованого Криму сергій аксьонов прогнозує погіршення ситуації, мазут може незабаром сягнути Одеської області.

Про це повідомляє Крим.Реалії, пише УНН.

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Згідно з прогнозами, існує високий ризик того, що становище може погіршитися і масштаби НС можуть бути порівнянні з ситуацією в Краснодарському краї - заявив Аксьонов.

Як повідомляв російський глава окупованго Севастополя михайло развожаєв, станом на 8 січня зібрано і вивезено 126,3 тонни забрудненого мазутом ґрунту.

В загальному в Криму і на Кубані зібрали понад 86 тисяч тонн мазуту. Крім того, повідомляється, що в Керченській протоці обстежено понад 715 кв. км акваторії, де зібрали 25 тонн нафтопродуктів, у Криму очищається 15 кілометрів берегової лінії.

Нагадаємо

У тимчасово окупованому Севастополі виявили нові плями нафтопродуктів після аварії танкерів "Волгонефть". За останні дні було зібрано понад 111 тонн забрудненого ґрунту, а нафтові плями продовжують поширюватися.