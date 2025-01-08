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Окупаційна влада Криму попереджає про ризик розповсюдження мазуту на Одещину

Київ • УНН

 • 38194 перегляди

Окупаційна влада Криму прогнозує погіршення ситуації з розливом мазуту та його можливе поширення до Одеської області. В Криму та на Кубані вже зібрано понад 86 тисяч тонн мазуту після аварії танкерів.

Призначений рф голова окупованого Криму сергій аксьонов прогнозує погіршення ситуації, мазут може незабаром сягнути Одеської області.

Про це повідомляє Крим.Реалії, пише УНН.

Деталі 

Згідно з прогнозами, існує високий ризик того, що становище може погіршитися і масштаби НС можуть бути порівнянні з ситуацією в Краснодарському краї

- заявив Аксьонов.

Як повідомляв російський глава окупованго Севастополя михайло развожаєв, станом на 8 січня зібрано і вивезено 126,3 тонни забрудненого мазутом ґрунту.

В загальному в Криму і на Кубані зібрали понад 86 тисяч тонн мазуту. Крім того, повідомляється, що в Керченській протоці обстежено понад 715 кв. км акваторії, де зібрали 25 тонн нафтопродуктів, у Криму очищається 15 кілометрів берегової лінії.

Нагадаємо 

У тимчасово окупованому Севастополі виявили нові плями нафтопродуктів після аварії танкерів "Волгонефть". За останні дні було зібрано понад 111 тонн забрудненого ґрунту, а нафтові плями продовжують поширюватися.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

СуспільствоВійна
krymКрим
sevastopolСевастополь
odesaОдеса

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