Оккупационные власти Крыма предупреждают о риске распространения мазута в Одесскую область

Назначенный рф глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов прогнозирует ухудшение ситуации, мазут может вскоре достичь Одесской области.

Об этом сообщает Крым.Реалии, пишет УНН.

Детали

Согласно прогнозам, существует высокий риск того, что положение может ухудшиться и масштабы ЧС могут быть сопоставимы с ситуацией в Краснодарском крае - заявил Аксенов.

Как сообщал российский глава оккупированного Севастополя Михаил Развожаев, по состоянию на 8 января собрано и вывезено 126,3 тонны загрязненного мазутом грунта.

В общем в Крыму и на Кубани собрали более 86 тысяч тонн мазута. Кроме того, сообщается, что в Керченском проливе обследовано более 715 кв. км акватории, где собрали 25 тонн нефтепродуктов, в Крыму очищается 15 километров береговой линии.

Напомним

Во временно оккупированном Севастополе обнаружили новые пятна нефтепродуктов после аварии танкеров «Волгонефть». За последние дни было собрано более 111 тонн загрязненной почвы, а нефтяные пятна продолжают распространяться.