Американский ракетный эсминец направляется в Черное море

"USS Donald Cook DDG 75 начал свой транзит через пролив в Черное море, что является 7-м разом, когда военный корабль ВМС США находится в Черноморском регионе. Корабли ВМС США регулярно патрулируют эти воды в поддержку наших союзников и партнеров по НАТО Турции, Украины, Болгарии, Румынии и Грузии", - говорится в сообщении.

Добавим, в январе 2019 года в Черное море также заходил американский эсминец Donald Cook.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе в Черное море вошли три корабля ВМС Египта для проведения совместных учений с Черноморским флотом РФ.

Отметим, египетские ВМС направляют боевые корабли в Черное море впервые.

BREAKING: #USSDonaldCook DDG 75 began their straits transit into the #BlackSea , marking the 7th time a @USNavy warship has been in the Black Sea Region. #USNavy ships regularly patrol in these waters in support of our @NATO Allies & partners! #PowerForPeace pic.twitter.com/8QMEWoL2V0

- US Naval Forces Europe-Africa / US 6th Fleet (@USNavyEurope) November 23, 2020