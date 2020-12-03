Китай не разделяет ценностей НАТО и издевается над другими странами - Столтенберг
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. На втором заседании руководителей МИД НАТО обсудили изменение мирового баланса сил и рост военного потенциала Китая с азиатско-тихоокеанскими партнерами Альянса и ЕС. Об этом по итогам переговоров рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает УНН.
“Китай не является противником НАТО. Понятно, что рост Китая может предоставить новые возможности. Например, по торговле и участию в глобальных вопросах, таких как контроль над вооружениями и изменение климата, но есть и проблемы. Китай имеет второй по величине оборонный бюджет в мире и инвестирует значительные средства в новые возможности, и Китай не разделяет наших ценностей”, — заявил Столтенберг.
По его словам, таким поведением Китай “подрывает права человека” и “издевается над другими странами”.
“Сообщество демократических единомышленников должно работать вместе, потому что мы имеем общий интерес защищать наши общие ценности: повышение устойчивости наших обществ, экономик и учреждений и соблюдение порядка, основанного на правилах. На этом министерском уровне мы договорились о всестороннем докладе о Китае, который оценит военное развитие Китая, растущую активность в нашем районе и последствия для устойчивости НАТО, в том числе, когда дело касается новых технологий и нашей критической инфраструктуры”, — рассказал генсек НАТО.
Отмечается, что вопрос Китая обсудили с Австралией, Японией, Новой Зеландией и Южной Кореей, а также с Финляндией, Швецией и верховным представителем Европейского Союза.
Как сообщал УНН, в НАТО обеспокоены действиями России по отношению к странам-соседям, и поддерживают территориальную целостность Украины, Беларуси, Грузии и Молдовы. Во время второго заседания министров иностранных дел стран НАТО в Альянсе рассмотрели ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе.