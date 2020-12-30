В РФ осудили женщину на 15 лет за шпионаж в пользу Молдовы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Московский городской суд во вторник, 29 декабря, приговорил бывшего члена правления компании "Интер РАО" Карину Цуркан до 15 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Суд признал женщину виновной в шпионаже, а также обратил в доход государства изъятые у нее 656 млн рублей. Государственное обвинение требовало для нее 18 лет лишения свободы. Защита намерена обжаловать приговор, передает УНН со ссылкой на DW.
Карину Цуркан задержали летом 2018 года и предъявили обвинение в шпионаже. По версии следствия, спецслужбы Молдовы завербовали Цуркан в 2004 году, и она негласно сотрудничала с молдавской Службой информации и безопасности. Цуркан якобы имела оперативный псевдоним и все время получала вознаграждение в крупном размере. В 2015-м женщина якобы передала молдавским спецслужбам документ, касающийся “отдельных аспектов действий” российских энергетических компаний в рамках международных проектов. Судебный процесс по Цуркан проходил в закрытом режиме, материалы уголовного дела были засекречены.
Сама Цуркан и ее защита считают обвинения сфабрикованным. Женщина не признала свою вину. В интервью онлайн-изданию “Медуза” в августе 2018 бывшая топ-менеджерка заявила, что не имела доступа к государственной тайне.
Напомним, с США на фоне подозрений в шпионаже сбежали более тысячи китайских исследователей.