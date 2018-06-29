Чиновницю, яку підозрюють в шпигунстві на користь Румунії, залишили під арештом у РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Громадянка Молдови, яку обвинувачують передачі даних про енергопостачання Криму і Донбасу державі Румунія, залишилася під арештом, передає УНН з посиланням на Deschide.md.
Російські спецслужби звинувачують громадянку Молдови Карину Цуркану, топ-менеджера підприємства "Інтер-РАО" в шпигунстві на користь Румунії. Вона звинувачується в передачі румунській стороні даних про енергопостачання Криму і Донбасу.
К.Цуркану сьогодні була офіційно звільнена з посади топ-менеджера по частині імпорту та експорту російської електроенергії компанії "Інтер РАО". До сих пір енергетична компанія не реагувала на шпигунський скандал, в якому опинилася компанія. Вона звинувачується в наданні Румунії інформації про постачання електроенергії до Криму і на непідконтрольну українській владі територію Донбасу.
Також, за версією російських спецслужб, К. Цуркану передавала Румунії інформацію про проект атомної електростанції, яку Росія планувала побудувати в Туреччині. 28 червня Московський апеляційний суд залишив в силі рішення першого суду і вона буде заарештована до 13 серпня.
Нагадаємо, 14 червня Карина Цуркан була затримана, в її будинку і її офісі провели обшуки. Вона була арештована 17 червня.