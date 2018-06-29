Чиновницу, которую подозревают в шпионаже в пользу Румынии, оставили под арестом в РФ

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 июня. УНН. Гражданка Молдовы, которую обвиняют передачи данных о энергоснабжения Крыма и Донбасса государству Румыния, осталась под арестом, передает УНН со ссылкой на Deschide.md.

Российские спецслужбы обвиняют гражданку Молдовы Карину Цуркану, топ-менеджера предприятия "Интер-РАО" в шпионаже в пользу Румынии. Она обвиняется в передаче румынской стороне данных о энергоснабжении Крыма и Донбасса.

К.Цуркану сегодня была официально уволена с должности топ-менеджера по части импорта и экспорта российской электроэнергии компании "Интер РАО". До сих пор энергетическая компания не реагировала на шпионский скандал, в котором оказалась компания. Она обвиняется в предоставлении Румынии информации о поставках электроэнергии в Крыму и на неподконтрольную украинской власти территорию Донбасса.

Также, по версии российских спецслужб, К. Цуркану передавала Румынии информацию о проекте атомной электростанции, которую Россия планировала построить в Турции. 28 июня Московский апелляционный суд оставил в силе решение первого суда и она будет арестована до 13 августа.

Напомним, 14 июня Карина Цуркан была задержана, в ее доме и ее офисе провели обыски. Она была арестована 17 июня.

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