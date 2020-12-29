Під Парижем невідомі осквернили свастиками десятки могил

Бургомістр Фонтенбло Фредерік Валлеті назвав інцидент “актом неймовірного насильства” і пообіцяв подати в зв’язку з інцидентом заяву в поліцію.

У свою чергу міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен написав на своїй сторінці в соцмережі в Twitter, що вчинок хуліганів викликає у нього огиду і він зробить все можливе, щоб їх знайти.

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За даними прокуратури, яка взялася за розслідування, поки ніхто не взяв на себе відповідальність за інцидент. У той же час французькі ЗМІ повідомляють, що аналогічні акти вандалізму в листопаді відбулися в сусідньому місті Мелен.

Раніше, у лютому минулого року, у Франції вандали також обмалювали свастиками могили на єврейському цвинтарі.