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Під Парижем невідомі осквернили свастиками десятки могил

Київ • УНН

 • 10597 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. У французькому місті Фонтенбло, розташованому в 60 кілометрах на південний схід від Парижа, невідомі осквернили близько 70 могил, намалювавши на них балончиками з фарбою різнокольорові свастики на надгробках. При цьому розташоване по сусідству єврейське кладовище вандали не чіпали, передає УНН із посиланням на повідомлення префекта департамента Сена і Марна у Twitter.

Під Парижем невідомі осквернили свастиками десятки могил

Бургомістр Фонтенбло Фредерік Валлеті назвав інцидент “актом неймовірного насильства” і пообіцяв подати в зв’язку з інцидентом заяву в поліцію.

У свою чергу міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен написав на своїй сторінці в соцмережі в Twitter, що вчинок хуліганів викликає у нього огиду і він зробить все можливе, щоб їх знайти.

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За даними прокуратури, яка взялася за розслідування, поки ніхто не взяв на себе відповідальність за інцидент. У той же час французькі ЗМІ повідомляють, що аналогічні акти вандалізму в листопаді відбулися в сусідньому місті Мелен.

Раніше, у лютому минулого року, у Франції вандали також обмалювали свастиками могили на єврейському цвинтарі.

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