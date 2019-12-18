Вандали осквернили єврейський цвинтар у Словаччині

КИЇВ. 18 грудня. УНН. На північному заході Словаччини, в місті Наместово, а саме в районному центрі в Жилінському краю, невідомі осквернили єврейське кладовище, під час чого вандали знищили 59 пам'ятків, що знаходились там. Про це повідомив у вівторок представник громадського об'єднання "Пам'ятай!" Карол Куртулік, слова якого наводить видання Noviny.sk, передає УНН.