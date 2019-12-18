Вандали осквернили єврейський цвинтар у Словаччині
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. На північному заході Словаччини, в місті Наместово, а саме в районному центрі в Жилінському краю, невідомі осквернили єврейське кладовище, під час чого вандали знищили 59 пам'ятків, що знаходились там. Про це повідомив у вівторок представник громадського об'єднання "Пам'ятай!" Карол Куртулік, слова якого наводить видання Noviny.sk, передає УНН.
“Невідомі вандали розбили 59 пам’ятників на єврейському кладовищі в Наместово, — підкреслив він. — Такого не відбувалося навіть під час Другої світової війни (коли Словаччину фактично захопили нацистські війська - ред)”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на єврейському кладовищі, більшість пам’ятників на якому були встановлені десятки років назад, недавно завершилися реставраційні роботи. Вони тривали понад 10 років.
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Обурення актом вандалізму висловив голова Союзу єврейських релігійних громад Словаччини Ріхард Дуда. Безчинство вандалів він порівняв з діями терористів і бойовиків ісламістських організацій, що знищують спадщину світової культури на Близькому Сході.
Словацька поліція приступила до пошуку вандалів. Їм загрожує багаторічне ув’язнення.
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Як повідомляв УНН, на Вінниччині зловмисники розкопували поховання людей, розстріляних нацистами.