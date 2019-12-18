Вандалы осквернили еврейское кладбище в Словакии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. На северо-западе Словакии, в городе Наместово, а именно в районном центре в Жилинский края, неизвестные осквернили еврейское кладбище, во время чего вандалы уничтожили 59 памятников, находящиеся там. Об этом сообщил во вторник представитель общественного объединения “Помни!” Карол Куртулик, слова которого приводит издание Noviny.sk, передает УНН.
“Неизвестные вандалы разбили 59 памятников на еврейском кладбище в Наместово, — подчеркнул он. — Такого не происходило даже во время Второй мировой войны (когда Словакию фактически захватили нацистские войска — ред)”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что на еврейском кладбище, большинство памятников на котором были установлены десятки лет назад, недавно завершились реставрационные работы. Они продолжались более 10 лет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экстремалы из Ровно превратили еврейское кладбище на площадку для развлечений
Возмущение актом вандализма высказал председатель Союза еврейских религиозных общин Словакии Рихард Дуда. Бесчинство вандалов он сравнил с действиями террористов и боевиков исламистских организаций, которые уничтожают наследие мировой культуры на Ближнем Востоке.
Словацкая полиция приступила к поиску вандалов. Им грозит многолетнее заключение.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Макрон: Франция сталкивается с тревожным возрождением антисемитизма
Как сообщал УНН, в Винницкой злоумышленники раскапывали захоронения людей, расстрелянных нацистами.