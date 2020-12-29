Под Парижем неизвестные осквернили свастикой десятки могил
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Во французском городе Фонтенбло, расположенном в 60 километрах к юго-востоку от Парижа, неизвестные осквернили около 70 могил, нарисовав на них баллончиками с краской разноцветные свастики на надгробиях. При этом расположенный по соседству еврейское кладбище вандалы не трогали, передает УНН со ссылкой на сообщение префекта департамента Сена и Марна в Twitter.
Бургомистр Фонтенбло Фредерик Валлетте назвал инцидент “актом невероятного насилия” и пообещал подать в связи с инцидентом заявление в полицию.
В свою очередь министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен написал на своей странице в соцсети в Twitter, что поступок хулиганов вызывает у него отвращение и он сделает все возможное, чтобы их найти.
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По данным прокуратуры, которая взялась за расследование, пока никто не взял на себя ответственность за инцидент. В то же время французские СМИ сообщают, что аналогичные акты вандализма в ноябре состоялись в соседнем городе Мелен.
Ранее, в феврале прошлого года, во Франции вандалы также обрисовали свастиками могилы на еврейском кладбище.