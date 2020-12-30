В Іспанії поліція натрапила на "музей" нацизму
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. В Іспанії під час операції із затримання банди, що займається незаконною торгівлею зброєю, в південному регіоні країни Коста-дель-Соль співробітники правоохоронних органів наткнулися на своєрідний “музей”, в якому були зібрані численні предмети часів націонал-соціалізму, в тому числі зброя, військова форма, нацистські прапори і ордена, а також портрети Гітлера, повідомляє пресслужба жандармерії у вівторок, 29 грудня, передає УНН.
Вказується, що членами банди були один британець і два німці, один з яких, раніше помічений у зв’язках з правими екстремістами, і був власником нацистської “колекції”. Інший громадянин ФРН, як повідомили іспанським колегам в німецькому Федеральному відомстві по кримінальних справах, розшукується на батьківщині у справі про незаконний збройний склад під Ганновером. В Іспанії він проживав, видаючи себе за звичайного пенсіонера.
Всім трьом затриманим висунули звинувачення в організації злочинного угруповання, незаконній торгівлі зброєю, боєприпасами і наркотиками, а також підробці документів.
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Як повідомляє пресслужба іспанської Цивільної гвардії, в цілому на незаконному збройовому складі в Малазі, яким володіла банда, зберігалися 121 пістолет, 22 гвинтівки, 8 автоматів, 9976 патронів різних калібрів, 8 глушників, 273 магазинів і навіть одна протитанкова граната, начинена півтора кілограмами вибухівки.
За даними правоохоронців, злочинці купували в Східній Європі зброю, яке прийшло в непридатність а потім відновлювали його у власній майстерні і продавали наркоторговцям. Розслідування у цій справі почалося в минулому році, після того як в конфліктах між двома суперниками наркокартелями стали використовуватися все більш небезпечні види зброї.
Нагадаємо, під Парижем невідомі осквернили свастиками десятки могил.
Intervenido un arsenal de armas que surtía a los narcotraficantes de Costa del Sol y Campo de Gibraltar. De las 160 armas hay 30 fusiles de asalto y subfusiles, además de casi 10.000 cartuchos, 270 cargadores y hasta una granada con explosivo militar. https://t.co/VQF4O9C0Pv pic.twitter.com/9x64r99Dlt— Guardia Civil (@guardiacivil) December 29, 2020