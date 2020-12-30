В Іспанії поліція натрапила на "музей" нацизму

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 22254 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 22959 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 30963 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 40958 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 64279 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 107284 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 192346 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 211508 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 183086 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 173321 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3м/с
77%
Популярнi новини

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

10 квітня, 08:14 • 20122 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 37056 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 67306 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 43103 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 38097 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 22336 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 38614 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 222613 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 251830 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 338701 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 8164 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 9156 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 12822 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 14159 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 67637 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

В Іспанії поліція натрапила на "музей" нацизму

Київ • УНН

 • 13334 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. В Іспанії під час операції із затримання банди, що займається незаконною торгівлею зброєю, в південному регіоні країни Коста-дель-Соль співробітники правоохоронних органів наткнулися на своєрідний “музей”, в якому були зібрані численні предмети часів націонал-соціалізму, в тому числі зброя, військова форма, нацистські прапори і ордена, а також портрети Гітлера, повідомляє пресслужба жандармерії у вівторок, 29 грудня, передає УНН.

В Іспанії поліція натрапила на "музей" нацизму

Вказується, що членами банди були один британець і два німці, один з яких, раніше помічений у зв’язках з правими екстремістами, і був власником нацистської “колекції”. Інший громадянин ФРН, як повідомили іспанським колегам в німецькому Федеральному відомстві по кримінальних справах, розшукується на батьківщині у справі про незаконний збройний склад під Ганновером. В Іспанії він проживав, видаючи себе за звичайного пенсіонера.

Всім трьом затриманим висунули звинувачення в організації злочинного угруповання, незаконній торгівлі зброєю, боєприпасами і наркотиками, а також підробці документів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В РФ засудили жінку на 15 років за шпигунство на користь Молдови

Як повідомляє пресслужба іспанської Цивільної гвардії, в цілому на незаконному збройовому складі в Малазі, яким володіла банда, зберігалися 121 пістолет, 22 гвинтівки, 8 автоматів, 9976 патронів різних калібрів, 8 глушників, 273 магазинів і навіть одна протитанкова граната, начинена півтора кілограмами вибухівки.

За даними правоохоронців, злочинці купували в Східній Європі зброю, яке прийшло в непридатність а потім відновлювали його у власній майстерні і продавали наркоторговцям. Розслідування у цій справі почалося в минулому році, після того як в конфліктах між двома суперниками наркокартелями стали використовуватися все більш небезпечні види зброї.

Нагадаємо, під Парижем невідомі осквернили свастиками десятки могил.

Intervenido un arsenal de armas que surtía a los narcotraficantes de Costa del Sol y Campo de Gibraltar. De las 160 armas hay 30 fusiles de asalto y subfusiles, además de casi 10.000 cartuchos, 270 cargadores y hasta una granada con explosivo militar. https://t.co/VQF4O9C0Pv pic.twitter.com/9x64r99Dlt

— Guardia Civil (@guardiacivil) December 29, 2020

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$62.44
Bitcoin
$81,236.90
S&P 500
$5,281.22
Tesla
$252.18
Газ TTF
$33.33
Золото
$3,172.90
Ethereum
$1,564.99