В Ирпене двое пьяных мужчин устроили бойню на улице: раздались выстрелы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Ирпенский городской голова Маркушин Александр опроверг информацию о взрывах в городе. Это звучали звуки выстрелов, которые запустил оборонявшийся от двух пьяных мужчин, передает УНН.
Детали
Как отметил мэр, возле одного из подъездов города катался ребенок и два не трезвых парня начали приставать к нему. В защиту ребенка вступились дедушка с бабушкой, за что старичок получил телесные повреждения. Впоследствии за дедушку вступился его сын, которого тоже двое "неадекватов" избили, но тот произвел два выстрела в воздух из нетравматического оружия, как меру самозащиты.
Это и были те же выстрелы, о которых сообщали пользователи соцсетей.
На месте работают правоохранители.
Напомним
В Одесской области взрыв и пожар в порту Рени.