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11:23 • 19256 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 38400 просмотра

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В Ирпене двое пьяных мужчин устроили бойню на улице: раздались выстрелы

В Ирпене двое пьяных мужчин устроили бойню на улице: раздались выстрелы

Киев • УНН

 • 122593 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. Ирпенский городской голова Маркушин Александр опроверг информацию о взрывах в городе. Это звучали звуки выстрелов, которые запустил оборонявшийся от двух пьяных мужчин, передает УНН.

Детали

Как отметил мэр, возле одного из подъездов города катался ребенок и два не трезвых парня начали приставать к нему. В защиту ребенка вступились дедушка с бабушкой, за что старичок получил телесные повреждения. Впоследствии за дедушку вступился его сын, которого тоже двое "неадекватов" избили, но тот произвел два выстрела в воздух из нетравматического оружия, как меру самозащиты.

Это и были те же выстрелы, о которых сообщали пользователи соцсетей.

На месте работают правоохранители.

Напомним

В Одесской области взрыв и пожар в порту Рени.

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