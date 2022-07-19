В Ірпені двоє пʼяних чоловіків влаштували бійню на вулиці: пролунали постріли
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Ірпінський міський голова Маркушин Олександр спростував інформацію про вибухи у місті. Це лунали звуки пострілів, які запустив чоловік, що оборонявся від двох пʼяних чоловіків, передає УНН.
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Як зазначив мер, біля одного з підʼїздів міста каталася дитина і два не тверезих хлопці почали чіплятися до неї. На захист дитини ступилися дідусь з бабусею, за що старенький отримав тілесні ушкодження. Згодом за дідуся заступився його син, якого теж двоє "неадекватів" побили, але той здійснив два постріли у повітря із нетравматичної зброї, як міру самозахисту.
Це і були ті самі постріли, про які повідомляли користувачі соцмереж.
На місці працюють правоохоронці.
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