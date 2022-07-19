В Ірпені двоє пʼяних чоловіків влаштували бійню на вулиці: пролунали постріли

Деталі

Як зазначив мер, біля одного з підʼїздів міста каталася дитина і два не тверезих хлопці почали чіплятися до неї. На захист дитини ступилися дідусь з бабусею, за що старенький отримав тілесні ушкодження. Згодом за дідуся заступився його син, якого теж двоє "неадекватів" побили, але той здійснив два постріли у повітря із нетравматичної зброї, як міру самозахисту.

Це і були ті самі постріли, про які повідомляли користувачі соцмереж.

На місці працюють правоохоронці.

Нагадаємо

На Одещині вибух та пожежа у порту Рені.

