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На Одещині вибух та пожежа у порту Рені

На Одещині вибух та пожежа у порту Рені

Київ • УНН

 • 353182 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. У ДСНС в Одеській області повідомили про вибухи та пожежу у порту Рені. Як зазначається, сталася розгерметизація цистерни автомобільного бензовозу, передає УНН.

Деталі

У порту Рені на Одещині виникла пожежа, на місці працюють рятувальники. Про це повідомили у ДСНС в Одеській області.

Вибух та пожежа у порту Рені: сталася розгерметизація цистерни автомобільного бензовозу.

Як повідомляється, пожежа почалася ще до тривоги. На місці працюють рятувальники.

Нагадаємо

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