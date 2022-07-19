На Одещині вибух та пожежа у порту Рені
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. У ДСНС в Одеській області повідомили про вибухи та пожежу у порту Рені. Як зазначається, сталася розгерметизація цистерни автомобільного бензовозу, передає УНН.
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У порту Рені на Одещині виникла пожежа, на місці працюють рятувальники. Про це повідомили у ДСНС в Одеській області.
Вибух та пожежа у порту Рені: сталася розгерметизація цистерни автомобільного бензовозу.
Як повідомляється, пожежа почалася ще до тривоги. На місці працюють рятувальники.
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