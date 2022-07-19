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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одесской области взрыв и пожар в порту Рени

В Одесской области взрыв и пожар в порту Рени

Киев • УНН

 • 353180 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. Пользователи соцсетей сообщают о взрывах и пожаре в порту Рени. Как отмечается, произошла разгерметизация цистерны автомобильного бензовоза, передает УНН.

Детали

В порту Рени в Одесской области возник пожар, на месте работают спасатели. Об этом сообщили в ГСЧС в Одесской области.

Взрыв и пожар в порту Рени: произошла разгерметизация цистерны автомобильного бензовоза.

Как сообщается, пожар начался еще до тревоги. На месте работают спасатели.

Напомним

В Баштанке от обстрелов оккупантов поднялся пожар: погибла женщина.

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