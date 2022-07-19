Детали

В порту Рени в Одесской области возник пожар, на месте работают спасатели. Об этом сообщили в ГСЧС в Одесской области.

Взрыв и пожар в порту Рени: произошла разгерметизация цистерны автомобильного бензовоза.

Как сообщается, пожар начался еще до тревоги. На месте работают спасатели.

Напомним

В Баштанке от обстрелов оккупантов поднялся пожар: погибла женщина.