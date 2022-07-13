У Баштанці від обстрілів окупантів здійнялася пожежа: загинула жінка

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Парою наших штурмовиків уразили по складу боєприпасів та скупченню противника в районі Новопетрівки у Херсонській області.

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"3 ворожі винищувачі намагалися завадити нашій авіації шляхом пуску двох ракет “повітря - повітря”. Втрат нашої авіації немає. Але саме ці ракети спричинили руйнування котельні поряд з будівельним магазином у Баштанці, де загинула цивільна жінка", - йдеться у повідомленні.

Наразі пожежу погасили.

Нагадаємо

Валентин Резніченко повідомив, що окупаційні війська обстріляли Нікопольській район. Наразі на місці попадання снаряда працюють пожежники.