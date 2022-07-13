У Баштанці від обстрілів окупантів здійнялася пожежа: загинула жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що від обстрілів окупантів здійнялася пожежа в Баштанці, де загинула жінка. Про це інформує УНН.
Деталі
Парою наших штурмовиків уразили по складу боєприпасів та скупченню противника в районі Новопетрівки у Херсонській області.
Цитата
"3 ворожі винищувачі намагалися завадити нашій авіації шляхом пуску двох ракет “повітря - повітря”. Втрат нашої авіації немає. Але саме ці ракети спричинили руйнування котельні поряд з будівельним магазином у Баштанці, де загинула цивільна жінка", - йдеться у повідомленні.
Наразі пожежу погасили.
Нагадаємо
Валентин Резніченко повідомив, що окупаційні війська обстріляли Нікопольській район. Наразі на місці попадання снаряда працюють пожежники.