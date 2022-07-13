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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 29449 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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У Баштанці від обстрілів окупантів здійнялася пожежа: загинула жінка

У Баштанці від обстрілів окупантів здійнялася пожежа: загинула жінка

Київ • УНН

 • 122789 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що від обстрілів окупантів здійнялася пожежа в Баштанці, де загинула жінка. Про це інформує УНН.

Деталі

Парою наших штурмовиків уразили по складу боєприпасів та скупченню противника в районі Новопетрівки у Херсонській області.

Цитата

"3 ворожі винищувачі намагалися завадити нашій авіації шляхом пуску двох ракет “повітря - повітря”. Втрат нашої авіації немає. Але саме ці ракети спричинили руйнування котельні поряд з будівельним магазином у Баштанці, де загинула цивільна жінка", - йдеться у повідомленні.

Наразі пожежу погасили.

Нагадаємо

Валентин Резніченко повідомив, що окупаційні війська обстріляли Нікопольській район. Наразі на місці попадання снаряда працюють пожежники.

Українські Національні Новини

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