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В Баштанке от обстрелов оккупантов вспыхнул пожар: погибла женщина

Киев • УНН

 • 122788 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что от обстрелов оккупантов вспыхнул пожар в Баштанке, где погибла женщина. Об этом информирует УНН.

Детали

Парой наших штурмовиков поразили по составу боеприпасов и скоплению противника в районе Новопетровки в Херсонской области.

Цитата

"3 вражеских истребителя пытались помешать нашей авиации путем пуска двух ракет “воздух - воздух”. Потерь нашей авиации нет. Но именно эти ракеты повлекли за собой разрушение котельной рядом со строительным магазином в Баштанке, где погибла гражданская женщина", - говорится в сообщении.

Пожар потушили.

Напомним

Валентин Резниченко сообщил, что оккупационные войска обстреляли Никопольский район. В настоящее время на месте попадания снаряда работают пожарные.

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