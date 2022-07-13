В Баштанке от обстрелов оккупантов вспыхнул пожар: погибла женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что от обстрелов оккупантов вспыхнул пожар в Баштанке, где погибла женщина. Об этом информирует УНН.
Детали
Парой наших штурмовиков поразили по составу боеприпасов и скоплению противника в районе Новопетровки в Херсонской области.
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"3 вражеских истребителя пытались помешать нашей авиации путем пуска двух ракет “воздух - воздух”. Потерь нашей авиации нет. Но именно эти ракеты повлекли за собой разрушение котельной рядом со строительным магазином в Баштанке, где погибла гражданская женщина", - говорится в сообщении.
Пожар потушили.
Напомним
Валентин Резниченко сообщил, что оккупационные войска обстреляли Никопольский район. В настоящее время на месте попадания снаряда работают пожарные.