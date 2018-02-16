В Ирландии нашли победителя лотереи, который выиграл 4,4 млн евро
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Спустя полмесяца в Ирландии нашелся победитель, который сорвал 4,4 млн евро в лотерею. Об этом сообщает The Journal.ie, передает УНН.
Выигрышный билет был продан 13 января текущего года в Донеголе (графство на севере Ирландии - ред.). Однако счастливчик дал о себе знать только 30 января.
Победитель заявил, что данный выигрыш ничуть не изменит его привычный образ жизни.
"Для меня это обычное дело. И я не собираюсь бросать работу, чтобы отпраздновать это событие", - объяснил он.
В то же время семья миллионера планирует потратить часть выигрыша на благотворительность.
Как ранее сообщал УНН, лотереи играют важную роль в любом обществе. К примеру, благодаря украинским лотерейным игрокам были собраны средства на строительство спортивного комплекса - ледовой арены "Льодограй" (г.Богуслав Киевской области).
Оператор государственных лотерей "М.С.Л." открыл этот центр в 2014 году, а уже сегодня его воспитанники - обычные дети и подростки - стали победителями многих региональных, национальных и международных соревнований. Ледовая арена также стала одной из главных площадок страны для тренировок профессиональных команд по хоккею и фигурному катанию.
Кроме того, "М.С.Л." был официально признан плательщиком военного сбора №1 в стране. Значительные средства на финансирование украинской армии были собраны также благодаря игрокам в лотерею.