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В Ірландії знайшли переможця лотереї, який виграв 4,4 млн євро

В Ірландії знайшли переможця лотереї, який виграв 4,4 млн євро

Київ • УНН

 • 7831 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Через півмісяця в Ірландії знайшовся переможець, який зірвав 4,4 млн євро в лотерею. Про це повідомляє The Journal.ie, передає УНН.

Виграшний квиток був проданий 13 січня поточного року в Донеголі (графство на півночі Ірландії — ред.). Однак щасливчик дав про себе знати тільки 30 січня.

Переможець заявив, що цей виграш нітрохи не змінить його звичний спосіб життя.

“Для мене це звичайна справа. І я не збираюся кидати роботу, щоб відсвяткувати цю подію”, — пояснив він.

У той же час сім’я мільйонера планує витратити частину виграшу на благодійність.

Як раніше повідомляв УНН, лотереї відіграють важливу роль в будь-якому суспільстві. Наприклад, завдяки українським лотерейним гравцям були зібрані кошти на будівництво спортивного комплексу — льодової арени “Льодограй” (м.Богуслав Київської області).

Оператор державних лотерей “М.С.Л.” відкрив цей центр в 2014 році, а вже сьогодні його вихованці — звичайні діти і підлітки — стали переможцями багатьох регіональних, національних і міжнародних змагань. Льодова арена також стала однією з головних майданчиків країни для тренувань професійних команд з хокею та фігурного катання.

Крім того, “М.С.Л.” був офіційно визнаний платником військового збору №1 в країні. Значні кошти на фінансування української армії були зібрані також завдяки гравцям в лотерею.

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