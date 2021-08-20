В Ирландии заявили, что получают данные о фактах насилия над женщинами в Афганистане

Цитата

“Мы очень обеспокоены ситуацией в аэропорту Кабула. Это очень сложная ситуация, особенно для женщин и в плане доступа в аэропорт”, — сказала она, особенно заострив внимание на обеспечении безопасности.

“Те, кто хочет покинуть страну, женщины и девочки, должны иметь возможность безопасно это сделать, — подчеркнула постоянный представитель. — Здесь необходимо улучшить сотрудничество и координацию”.

Детали

По ее словам, некоторые женщины боятся покидать дома. “Мы говорили с женщинами, которые застряли по дороге в аэропорт с детьми, мы видели ужасные сцены, — отметила Нейсон. — У нас есть достоверные данные о сексуальном насилии против женщин не только в Кабуле, но и во всем Афганистане. Это должно остановиться. Это в очень большой степени связано с вопросом легитимности любого правительства”.

Справка

После победы международной коалиции над силами талибов в 2001 году ситуация с правами женщин в Афганистане улучшалась крайне медленно: даже через 11 лет, в марте 2012 года, тогдашний президент страны Хамид Карзай, несмотря на протесты женских правозащитных организаций, поддержал “кодекс поведения”, который по-прежнему запрещал женщинам выходить из дома без сопровождения кого-то из родственников, а также, например, вступать в диалог с незнакомцами на рынках или на работе. Впрочем, положение женщин было очень разным в зависимости от региона и места проживания в нем: в больших городах дело всегда обстояло лучше, чем в провинции, как и в традиционно прогрессивных регионах по сравнению с традиционно консервативными.

Ранее

Талибы позволили женщинам вернуться на афганское телевидение и заявили, что дискриминации женщин не будет.

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Установление власти “Талибана”

Боевики “Талибана” после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.

Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников.